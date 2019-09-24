Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне. "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", - подчеркнул Новак.

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Политика Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа Член палаты представителей конгресса США Джон Льюис призвал начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа, об этом он заявил, выступая во вторник на заседании палаты.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Кино От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Политика Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".

Общество В Сочи зафиксировано рекордное похолодание за 125 лет Что интересно, совсем не сентябрьское похолодание абсолютно не отразилось на температуре морской воды.

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Политика Израильский премьер назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал поддержать Трампа.

Политика Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

Хоккей «Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

Футбол Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак» Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Космос Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Армия и оружие ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.

Космос Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.