Политика
Газета.RuРоссия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне. "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", - подчеркнул Новак.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Политика
Конгрессмен Льюис призвал к официальному началу импичмента Трампа
Член палаты представителей конгресса США Джон Льюис призвал начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа, об этом он заявил, выступая во вторник на заседании палаты.
РИА Новости 13:26
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Общество
В Сочи зафиксировано рекордное похолодание за 125 лет
Что интересно, совсем не сентябрьское похолодание абсолютно не отразилось на температуре морской воды.
КП - Кубань 12:19
Хоккей
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»
Спорт-Экспресс 14:51
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика
Израильский премьер назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал поддержать Трампа.
Наша версия 13:55
Политика
Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
РИА Новости 15:05
Хоккей
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко
Екатерина Климова в публикациях Instagram рассказала о праздновании дня рождения сына.
Дни24 01:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Космос
Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС
Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 22 сентября в 03:40
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Петросян пожаловался на беспредел Степаненко
Утро.ru вчера в 06:48
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Телепрограмма вчера в 06:16