Политика

Piter.tvPiter.tvУкраинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Соглашение от 1997 года продолжает действовать на территории РФ. Украинские паспорта продолжат действовать в России. РФ сохранит действие внутренних документов из Украины, удостоверяющих личность после 1 марта.
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Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
ТАССвчера в 18:34

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Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Известиявчера в 22:13

МВД РФ разъяснило порядок действия внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта

Коммерсантъвчера в 20:28

Россия не будет запрещать въезд украинцам по внутренним паспортам

Газета.Ruвчера в 19:19

Внутренние паспорта Украины будут действовать в России и после 1 марта

REGNUMвчера в 19:25

Действие украинских внутренних паспортов сохранится в России после 1 марта

RT на русскомвчера в 19:47

Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам

РЕН ТВвчера в 18:57

Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

ТАССвчера в 18:34
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Армия и оружие

В США испытали баллистическую ракету Trident II

Красная весна 16 февраля в 23:04
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Калининградский убийца оставил предсмертную записку

Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
REGNUM 16 февраля в 11:46
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В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
RT на русском вчера в 10:30
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

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Российская газета 16 февраля в 11:49
Происшествия

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Интерфакс вчера в 04:59
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Microsoft призвала удалить проблемное обновление Windows 10

Система призвана стать единой для разных устройств, таких как персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, консоли Xbox One и пр Пользовательское соглашение Windows 10 позволяет компании Microsoft собирать многочисленные сведения о пользователе, историю его интернет-деятельности, пароли к точкам доступа, данные, набираемые на клавиатуре, и многое другое.
ToDay News Ufa 16 февраля в 11:02
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Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
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Ученый разгадал тайну странных следов динозавра на потолке пещеры

Naked Science вчера в 12:14
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Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета вчера в 15:05
Политика

Опрос: Почти 80% россиян хотят хороших отношений с Западом

Эксперты обратили внимание на то, что отношение к США и ЕС у жителей России разное: 49% опрошенных заявили о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу, и лишь 42% смогли сказать то же самое о Соединённых Штатах.
Life.ru 01:20
Культура

Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летний юбилей

Сегодня свой 85-й день рождения празднует Геннадий Гладков.
Российская газета 01:54
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
РИА Новости 01:31
Общество

В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
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В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru 01:49
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В Новой Москве впервые за семь лет упали продажи в новостройках

Само снижение продаж на новых территориях зафиксировано впервые за семь лет, говорится в исследовании «Метриум».
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Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
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Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
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Музыка

«Сплин» выступит на фестивале «Рок над Волгой 2020»

Фестиваль «Рок над Волгой 2020» прогремит на новом футбольном стадионе "Самара Арена".
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Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

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Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
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ВОЗ предостерегла от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что чрезмерные меры по борьбе с коронавирусом были бы излишними, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 15:32
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае

Московский Комсомолец вчера в 19:15
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