Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

с чего всё началось

Соглашение от 1997 года продолжает действовать на территории РФ. Украинские паспорта продолжат действовать в России. РФ сохранит действие внутренних документов из Украины, удостоверяющих личность после 1 марта.

Происшествия Калининградский убийца оставил предсмертную записку Убийца, от рук которого в Калининграде погибли двое человек, в том числе беременная женщина, оставил предсмертную записку, об этом 16 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Гаджеты Microsoft призвала удалить проблемное обновление Windows 10 Система призвана стать единой для разных устройств, таких как персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, консоли Xbox One и пр Пользовательское соглашение Windows 10 позволяет компании Microsoft собирать многочисленные сведения о пользователе, историю его интернет-деятельности, пароли к точкам доступа, данные, набираемые на клавиатуре, и многое другое.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Политика Опрос: Почти 80% россиян хотят хороших отношений с Западом Эксперты обратили внимание на то, что отношение к США и ЕС у жителей России разное: 49% опрошенных заявили о хорошем и очень хорошем отношении к Евросоюзу, и лишь 42% смогли сказать то же самое о Соединённых Штатах.

Политика Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.