Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

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