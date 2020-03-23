Коронавирус
ИнтерфаксРоссия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Общество
Песков: «Закрытие» Москвы не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.
Политика
ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов
Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Общество
Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня
Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
Экономика
Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Культура
Снятый в Севастополе реалити-сериал «Солдатки» стартует 29 марта
29 марта телеканал ТНТ и Министерство обороны России запускают совместный проект «Солдатки».
Общество
Схема диагностики коронавируса изменена в Москве
Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Песков заявил об отсутствии военных действий в Сирии
В Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Киберспорт
Лучшие новинки Steam за февраль 2020 года
Valve представила 20 лучших новинок и 5 лучших бесплатных игр Steam за февраль 2020 года.
Гаджеты
Характеристики нового смартфона ZTE Axon 11 раскрыты в Сети
Как стало известно, ZTE Axon 11 получит процессор Snapdragon 765 или 765G, а такие чипы создавались для среднебюджетных смартфонов.