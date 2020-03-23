Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Россия сняла запрет на въезд для жителей ДНР и ЛНР

Lenta.ru05:51

Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР

Коммерсантъ05:23

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

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Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

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Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР через Беларусь

Комсомольская правда04:23

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Интерфакс04:18

Жителям ДНР и ЛНР разрешили въезд в Россию

REGNUM05:52
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Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

Песков: «Закрытие» Москвы не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.
Росбалт 06:01
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
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Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 03:58
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

Магсити74 вчера в 02:24
Экономика

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил ученый из России

Live24 03:26
Культура

Снятый в Севастополе реалити-сериал «Солдатки» стартует 29 марта

29 марта телеканал ТНТ и Министерство обороны России запускают совместный проект «Солдатки».
Вести Севастополя 05:23
Общество

Схема диагностики коронавируса изменена в Москве

Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Армия и оружие

Песков заявил об отсутствии военных действий в Сирии

В Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась.
Известия 06:02
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
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Valve представила 20 лучших новинок и 5 лучших бесплатных игр Steam за февраль 2020 года.
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Характеристики нового смартфона ZTE Axon 11 раскрыты в Сети

Как стало известно, ZTE Axon 11 получит процессор Snapdragon 765 или 765G, а такие чипы создавались для среднебюджетных смартфонов.
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