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Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов

До конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, следует из утвержденного постановления правительства.
Известия
Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления.
Известия
Микросхемы используются при изготовлении гаджетов, автомобилей, навигационных систем и тому подобного.
Lenta.ru
В середине марта российские власти временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны.
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Россия не будет поставлять в другие страны неон и гелий до конца 2022 года
Новые Известия12:13
Экспорт инертных газов из России будет ограничен до конца года
Вечерняя Москва11:58
Россия решила ограничить экспорт инертных газов до конца года
Lenta.ru11:54
Россия до конца года ограничила экспорт инертных газов
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Мишустин временно ограничил вывоз сырья для полупроводников
Российская газетавчера в 15:15

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