ИзвестияРоссия до конца года ограничила экспорт инертных газовДо конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, следует из утвержденного постановления правительства.ИзвестияРоссия поставляет до 30% неона от глобального потребления.ИзвестияМикросхемы используются при изготовлении гаджетов, автомобилей, навигационных систем и тому подобного.Lenta.ruВ середине марта российские власти временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваНовые ИзвестияПодробнее о событииРоссия не будет поставлять в другие страны неон и гелий до конца 2022 годаНовые Известия12:13Экспорт инертных газов из России будет ограничен до конца годаВечерняя Москва11:58Россия решила ограничить экспорт инертных газов до конца годаLenta.ru11:54Россия до конца года ограничила экспорт инертных газовИзвестия11:17Мишустин временно ограничил вывоз сырья для полупроводниковРоссийская газетавчера в 15:15Показать ещёОценить8Поделиться