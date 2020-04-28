Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Здоровье В Великобритании предупредили о детском синдроме коронавируса По словам представителей национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями коронавируса у детей, пишет «РИА Новости». 49

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 6

Здоровье Врачи нашли связь между коронавирусом и инсультами у молодых Коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 лет с легкой или умеренной формой заболевания, опасаются американские врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай. 5

Политика Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена Участвовавшая в 2016 году в президентских выборах Хиллари Клинтон объявила в эфире телеканала Fox News, что поддерживает кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 18

Общество Названы победившие коронавирус страны Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов. 1

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,6K

Политика МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту российского посольства Нота посольства России в Праге в связи со статьей в еженедельнике Respekt о якобы угрозе отравления местных политиков после сноса памятника Коневу является ненадлежащей, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 5

Общество Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. 298

Происшествия В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года. 36

Происшествия В Приморье задержали лидера браконьерской ОПГ «По данным правоохранительных органов задержанный мужчина может быть одним из лидеров организованно-преступной группировки браконьеров, которая ведёт хищнический промысел в водах Хасанского района», — сообщает издание. 8

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 322

Общество Отказаться россиян от поездок на майские праздники призвал Минздрав Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отметить первомайские праздники дома и воздержаться от встреч с родственниками и друзьями. 28

Общество Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости. 35