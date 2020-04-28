Экономика
Lenta.ruРоссия решила спасти мировой рынок золота
Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Здоровье
В Великобритании предупредили о детском синдроме коронавируса
По словам представителей национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями коронавируса у детей, пишет «РИА Новости».
Волгоградская правда вчера в 23:49
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Здоровье
Врачи нашли связь между коронавирусом и инсультами у молодых
Коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 лет с легкой или умеренной формой заболевания, опасаются американские врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай.
Газета.Ru 06:10
Общество
В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию
Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 12:01
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
7Дней.ру 17:03
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Политика
Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена
Участвовавшая в 2016 году в президентских выборах Хиллари Клинтон объявила в эфире телеканала Fox News, что поддерживает кандидата в президенты США Джо Байдена.
Газета.Ru 15:39
Здоровье
Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Амурской области увеличилось до 41
Новый заболевший коронавирусом находится в Белогорске. На 28 апреля в Приамурье подтвержден 41 случай заражения COVID-2019.
Телепорт 01:16
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Общество
Названы победившие коронавирус страны
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
Известия 17:15
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Политика
МИД Чехии назвал «ненадлежащей» ноту российского посольства
Нота посольства России в Праге в связи со статьей в еженедельнике Respekt о якобы угрозе отравления местных политиков после сноса памятника Коневу является ненадлежащей, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
Взгляд.ру 14:29
Кино
К отбору на «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
Организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, которые были показаны только онлайн. Об этом сообщается на сайте премии.
Дождь 18:07
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Происшествия
В Приморье задержали лидера браконьерской ОПГ
«По данным правоохранительных органов задержанный мужчина может быть одним из лидеров организованно-преступной группировки браконьеров, которая ведёт хищнический промысел в водах Хасанского района», — сообщает издание.
REGNUM 00:56
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
Отказаться россиян от поездок на майские праздники призвал Минздрав
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отметить первомайские праздники дома и воздержаться от встреч с родственниками и друзьями.
Live24 14:04
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Наука
Создан биоробот, который имитирует работу периферической нервной системы
Ученые обнаружили уникальный метод производства гибридного биоробота, когда совместили спинной мозг крысы с искусственно созданной мускульной системой, которая была разработана посредством тканевой инженерии.
Rusargument 18:46