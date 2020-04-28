Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
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Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота

Комсомольская правдавчера в 23:21

Челябинские золотодобытчики могут спасти мировой рынок золота

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Коронавирус дал российскому золоту преимущество на мировом рынке

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Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

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Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота

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МНЕНИЕ: Российское золото спасет мировой рынок

Вестник золотопромышленникавчера в 05:50
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут

Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru вчера в 03:35
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Общество

Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

Lenta.ru вчера в 23:22
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:06
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Политика

Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы

Владимир Путин пообещал авиационный парад и салют на 9 мая. В День Победы в воздух поднимутся современные боевые самолеты и вертолеты.
Деловое.ТВ вчера в 12:58
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Политика

Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
Российская газета вчера в 22:17
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
36
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
27
Здоровье

Введение масочного режима и расширение карты заражений на Урале: главное о COVID-19 к утру

Обо всем, что накануне происходило в Свердловской области в связи с пандемией коронавируса, мы рассказывали в режиме онлайн.
Екатеринбург Онлайн 27 апреля в 22:45
Авто

Автомобили, от которых стараются избавиться в первый год

Letnews.ru вчера в 04:06
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM вчера в 22:15
2
Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
106
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Здоровье

Еще 20 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморье

За последние сутки на территории Приморского края зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru вчера в 23:00
Космос

Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе

В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Армия и оружие

Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости вчера в 02:44
5
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
1
Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
5
Общество

Москва продлила режим самоизоляции до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 11 мая.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Общество

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
Life.ru вчера в 22:06
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Общество

У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров

Газета.Ru 27 апреля в 04:02
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

На границах Алтайского края вводится пропускной режим

Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 27 апреля в 08:43
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