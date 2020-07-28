Экономика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБК09:55
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Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Премьер Италии предложил продлить режим ЧС в стране до 15 октября
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.
ТАСС 16:11
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Происшествия
На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт
За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград 17:13
Политика
В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам
В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
Политика
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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Общество
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии
«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.
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Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Экономика
Китай попал в финансовую ловушку
Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
Lenta.ru 13:29
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 26 июля в 08:48
Политика
Песков не стал оценивать результаты работы Дегтярева в Хабаровске
Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
Агентство Телеграф вчера в 10:07
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Общество
Составлен рейтинг лучших ресторанов мира
Профиль 16:17
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Культура
В США назвали номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия назвала претендентов на премию «Эмми».
РБК 13:05
Игры
PlayStation 5 может получить сменные панели корпуса
Деловое.ТВ 14:40
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
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Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Наука
В Польше обнаружили фрагменты скелета древней пятипалой амфибии
Ученые из Бонна (Германия) и города Ополе (Польша) в своем новом исследовании, опубликованном в издании Journal of Anatomy, описали найденные в Польше окаменелые останки земноводного, принадлежащего к вымершему роду метопозавров из семейства метопозаврид.
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Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
Общество
Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет
Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью "Эху Москвы".
Газета.Ru 16:02