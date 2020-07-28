с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 416

Политика В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".

Армия и оружие Боевые характеристики МиГ-41 оценили в Китае Новейший российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет подниматься на высоту 30 км и развивать скорость в 5 Махов.

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 361

Происшествия Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается Люди сняли маски и массово двинули на спортивные площадки и пляжи, в парки, игнорируя предостережения эпидемиологов.

Общество Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. 181

Единоборства В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K