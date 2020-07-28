с чего всё началось

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. Авторами инициативы выступило правительство России. Сейчас санкции вводятся против конкретных физических лиц или компаний.

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 715

Происшествия Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити. 1

Здоровье Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу В Госдуме прокомментировали инициативу по поводу продления в августе выплаты на детей, которая ранее появилась на портале общественных инициатив и набрала более ста тысяч подписей.

Происшествия СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК. 414

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».

Авто Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании. 6

Авто Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux. 22

Общество Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье. 33

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 172

Здоровье Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года.

Политика Премьер Италии предложил продлить режим ЧС в стране до 15 октября Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.

Общество Президент Ferrari ответил Льюису Хэмилтону Борьбу с расизмом итальянская компания не ведет, но зато, по словам Элканна, гарантировала равную заработную плату мужчинам и женщинам.