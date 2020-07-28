Экономика

Daily StormDaily StormРоссия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. Авторами инициативы выступило правительство России. Сейчас санкции вводятся против конкретных физических лиц или компаний.
Читать в источнике
Комментировать188
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК09:55

Подробнее о событии

В России предложили расширить применение санкций

RT на русском16:58

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новости14:15

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалт06:29

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
715
Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
345
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
804
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
958
Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 26 июля в 08:48
1
Здоровье

Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу

В Госдуме прокомментировали инициативу по поводу продления в августе выплаты на детей, которая ранее появилась на портале общественных инициатив и набрала более ста тысяч подписей.
КТВ-Луч 16:04
Экономика

В первом полугодии 2020 года работали в убыток 36% российских компаний

Во второй половине 2020 года в России 36% компаний работали себе в убыток.
МонаВиста вчера в 12:28
41
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
414
Общество

Turkish Airlines возобновит рейсы из Пулково в начале августа

Rambler News Service 10:38
35
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Шоу-бизнес

Бывший супруг Наргиз скончался в возрасте 54 лет

NewInform 16:42
Армия и оружие

В Пентагоне назвали новые российские подлодки «серьезной проблемой»

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют "серьезную проблему" для Соединенных Штатов, заявил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
РИА Новости 15:53
7
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
814
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Российская газета 14:53
2
Авто

Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций

Владельцы Volkswagen и Porsche из США с 2016 года получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о делу о манипуляциях информацией о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин компании.
РБК 16:44
6
Происшествия

На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
8
Общество

Xbox Series X лучше PlayStation 5, заявил глава Valve Гейб Ньюэлл

3DNews 09:29
1
Экономика

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ 16:02
3
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
32CARS.ru 08:07
22
Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
166
Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания 08:48
374
Общество

Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море

Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье.
Chelindustry.ru 12:47
33
Политика

В Кремле оценили назначенного Путиным врио Хабаровского края

URA.Ru вчера в 06:39
1,3K
Транспорт

В московском метро начались рейды по проверке масочного режима

На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
430
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
172
Технологии

Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем

В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
2
Здоровье

Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса

Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года.
Forbes 13:40
Политика

Премьер Италии предложил продлить режим ЧС в стране до 15 октября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 октября.
ТАСС 16:11
Общество

Президент Ferrari ответил Льюису Хэмилтону

Борьбу с расизмом итальянская компания не ведет, но зато, по словам Элканна, гарантировала равную заработную плату мужчинам и женщинам.
Autosport.com.ru 11:58
Футбол

«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное