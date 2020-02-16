Армия и оружие

Infox.ruInfox.ruРоссия решила взять главную дорогу Сирии под свой контроль

Стало известно, что российские войска начали устанавливать контроль над главным шоссе страны. Речь идет об автотрассе М5, которая считается основным путепроводом, и соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Российская военная полиция начала размещаться вдоль дороги.
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