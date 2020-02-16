Армия и оружие
Infox.ruРоссия решила взять главную дорогу Сирии под свой контроль
Стало известно, что российские войска начали устанавливать контроль над главным шоссе страны. Речь идет об автотрассе М5, которая считается основным путепроводом, и соединяет Дамаск с центральными и северными регионами. Российская военная полиция начала размещаться вдоль дороги.
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В РПЦ признали оскорбительными слова Смирнова о гражданских женах
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
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В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
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Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
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К основным признакам весны относится переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда, говорится в материале «ТАСС».
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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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Посол России в Турции рассказал о новых угрозах
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес России.
Гаджеты
SoC Snapdragon 875 может стать основой Samsung Galaxy Z Flip 2
Стеклянный экран Samsung Galaxy Z Flip против пластикового дисплея Motorola Razr Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных утечек, выложил свою версию того, каким может оказаться преемник уже выпущенного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.
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Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
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Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.