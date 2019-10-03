Экономика
Газета.RuРоссия решила заставить Google и Facebook платить налоги
В марте текущего года проблемами налогообложения международных интернет-компаний озаботилась и Европейская комиссия. Тогда было внесено предложение ввести в странах ЕС цифровой налог в размере 3% от валового дохода Apple, Google, Facebook и других крупных фирм Кремниевой долины.
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с чего всё началось
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.РБКвчера в 23:03
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