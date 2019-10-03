Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

с чего всё началось

В марте текущего года проблемами налогообложения международных интернет-компаний озаботилась и Европейская комиссия. Тогда было внесено предложение ввести в странах ЕС цифровой налог в размере 3% от валового дохода Apple, Google, Facebook и других крупных фирм Кремниевой долины.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Происшествия В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Авто Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta Chevrolet Tracker нового поколения появился в продаже в июне текущего года.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Происшествия СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Футбол «Зенит» победил «Бенфику» в Лиге чемпионов Российские футболисты «Зенита» обыграли дома португальскую команду «Бенфику» со счетом 3:1 в рамках состоявшегося второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Седокова сделала короткую стильную стрижку Экс-участница группы "ВИА Гра" 36-летняя Анна Седокова уже давно перестала удивлять поклонников своим творчеством.

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Происшествия В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве.

Здоровье Жителей Волгоградской области предупреждают об описторхозе В Волгоградской области заболевание регистрируется ежегодно: в прошлом году 52 случая, в текущем – 22.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым.

Происшествия СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Трамп разблокировал военные ассигнования Украине Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Общество В Петербурге вновь прогнозируют первый снег Первый снег пойдет в Петербурге в конце недели. Вместе с ним придет и похолодание.

Политика Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.

Экономика За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара»: Джеймс Кэмерон снова в воде На фото режиссер картины Джеймс Кэмерон по колено в воде работает над одной из сцен с массивной 3D камерой.