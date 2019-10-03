Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия решила заставить Google и Facebook платить налоги

В марте текущего года проблемами налогообложения международных интернет-компаний озаботилась и Европейская комиссия. Тогда было внесено предложение ввести в странах ЕС цифровой налог в размере 3% от валового дохода Apple, Google, Facebook и других крупных фирм Кремниевой долины.
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с чего всё началось

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБКвчера в 23:03

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Минфин: Google, Facebook и Apple должны платить налог на прибыль в России

Телеканал 360°03:06

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Ведомости02:25

Минфин предложил ужесточить налогообложение для Google и Facebook

News.ru02:06

Минфин предложил изменить подход к налогообложению таких интернет-гигантов, как Фейсбук и Google

Эхо Москвы01:17

Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook

Коммерсантъ02:31
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В Петербурге вновь прогнозируют первый снег

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Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
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