Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

В последние четыре года Украина резко нарастила закупки цыплят в России. Главным поставщиком оказалась дочерняя компания американской Aviagen, производственные мощности которой расположены в Тульской области. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет News.ru.
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с чего всё началось

Россия резко увеличила поставки цыплят на Украину

Последние два года продажи цыплят в денежном выражении практически не меняются, но в 2019 году поставки в натуральном объёме стали рекордными, превысив почти вдвое показатели 2018 года. По данным ФТС РФ, Украина закупает племенных цыплят весом не более 185 граммов.
News.ruвчера в 16:00

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Россия резко увеличила поставки цыплят на Украину

News.ruвчера в 16:00

Россия увеличила экспорт цыплят на Украину

Московский Комсомолец08:08

Украина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России

Lenta.ru12:37

Украина увеличила покупки цыплят в России в пять раз

Rambler News Service03:28

Россия вдвое увеличила экспорт цыплят на Украину

Радио Sputnik07:36

РФ удвоила экспорт цыплят на Украину

ГЛАС.RU09:02

Американцы резко увеличили поставки на Украину российских цыплят

Новый День09:43
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
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В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

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Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
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Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
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Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 10:40
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Культура

Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
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Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»

Большое интервью главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который стал гостем редакции «СЭ» Опасно делать ставку только на своих воспитанников — Давайте начнем разговор с селекции.
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Наука

Стало известно, как дятлы защищаются от травм головного мозга

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Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских «Солнцепеков» для противника

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Армия и оружие

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США решили расширить две крупнейшие базы в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.
Lenta.ru вчера в 02:51
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Политика

Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине

Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
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Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит 15:11
Общество

«Калашников» начал продажи гражданской версии винтовки MR1

Группа компаний «Калашников» начала продажи гражданской версии винтовки MR1.
Известия 12:58
Общество

Цены на овощи выросли в 5 раз во Владивостоке из-за коронавируса

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Телеканал 360° 02:43
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
REGNUM 09:55
Политика

Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве

Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
News.ru 13:58
Футбол

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»

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Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

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МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
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Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС

После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Sputnik Армения 04:26
Общество

Вступили новые правила получения шенгенской визы

Новые правила получения «шенгена» вступили в силу со 2 февраля.
Сусанин вчера в 02:30
Киберспорт

Изменения в Virtus.pro: Zayac и Cooman вошли в основной состав команды

Virtus.pro официально представила обновленный состав - Егор «epileptick1d» Григоренко и Виталий «Save-» Мельник переведены в запас, а их места в команде заняли Заур «Cooman» Шахмурзаев и Бакыт «Zayac» Эмилжанов.
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В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
РИА Новости 08:08
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