Экономика
РБКРоссия резко увеличила поставки сахара за рубеж
За период, который длится с октября 2019-го по конец сентября 2020 года, Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, следует из имеющейся у РБК презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
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Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском вчера в 04:52
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
Экс-заммэра Якутска приговорили к четырем годам колонии
РИА Новости 00:02
Общество
Назначение Валерия Келина министром строительства Хакасии может лишить республику большой части федеральных средств
Как стало известно, из собственных источников, на должность министра строительства и ЖКХ в Хакасии глава республики Валентин Коновалов со дня на день назначит Валерия Келина.
Пульс Хакасии 00:35
Здоровье
В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса
Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС вчера в 23:29
Происшествия
Группа разбора: стоило ли бить Hyundai, который жёстко подрезает
Как разбираются такие ДТП, мы спросили у практикующего автоюриста. В рубрике «Группа разбора» мы каждую неделю анализируем спорные ДТП.
74.ru вчера в 21:40
Космос
Впервые получено изображение солнцеподобной звезды
Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
Здоровье
«Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения»
Чрезмерное применение антибиотиков в COVID-стационарах приведет к усугублению уже и так очень неблагополучной ситуации с внутрибольничными резистентными инфекциями, а избавиться от один раз укоренившейся в отделении флоры чрезвычайно трудно.
Известия вчера в 17:01
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 16:44
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Известия вчера в 17:51
Общество
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
Авто
СМИ: Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии
Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости вчера в 12:29
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27