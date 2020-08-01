Общество
Главный региональныйРоссия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами. Такую информацию сообщили ТАСС источники в авиационных отраслях.
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с чего всё началось
Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.ТАССвчера в 20:15
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