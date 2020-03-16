Коронавирус

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Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Иностранцам запретят с 18 марта въезд в Россию

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Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

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«А меня не снимут на границе?»: что творится на вокзале с билетами на поезда в Россию и другие страны

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