Коронавирус
РИА НовостиРоссия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Футбол
Инфантино написал открытое письмо в связи с коронавирусом
Президент ФИФА Джанни Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Все школы Воронежа закрыли на досрочные каникулы из-за коронавируса
Все школы в городе Воронеже будут закрыты на досрочные каникулы с 17 до 24 марта в связи с угрозой коронавируса, 16 марта сообщила пресс-служба мэрии города.
Происшествия
Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска
Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Общество
Из-за коронавируса Zara может временно закрыть свои магазины в России
АО «Зара СНГ» (марки Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka) не исключает приостановления работы магазинов и обращается к арендодателям с просьбой не взимать арендную плату, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Экономика
Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС
Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Космос
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов
Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Презентация внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта в рамках онлайн-трансляции в Facebook.
Общество
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики
Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.