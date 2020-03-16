Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Общество ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.

Общество Все школы Воронежа закрыли на досрочные каникулы из-за коронавируса Все школы в городе Воронеже будут закрыты на досрочные каникулы с 17 до 24 марта в связи с угрозой коронавируса, 16 марта сообщила пресс-служба мэрии города.

Происшествия Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".

Общество Во Франции ограничат передвижение людей Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.

Экономика Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.

Политика CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93 В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.