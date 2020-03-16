Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Власти закрывают границы на въезд

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