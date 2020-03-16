Коронавирус
РИА НовостиРоссия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.
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Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
Политика
Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо с требованием не допустить антиконституционный переворот, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Экономика
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики
Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
Общество
Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
Экономика
Евросоюз следит за влиянием коронавируса на экономику
Еврогруппа будет внимательно следить за ситуацией с влиянием нового коронавируса на экономику Евросоюза, готова быстро действовать при необходимости, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции, которая прошла в видеоформате из-за распространения COVID-19.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Финансы
Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%
Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Культура
Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса
Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Общество
Мэрия Москвы запретила собираться в помещениях по 50 человек
Из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия, а также массовые собрания в помещениях более 50 человек.
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Политика
Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
В результате западных санкций Россия потеряла около $50 млрд, однако смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Общество
Вика Боня: «Не страшно, если вымрет половина человечества»
Финансы
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Космос
Ученые выяснили, почему Уран вращается на боку
Игры
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В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
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