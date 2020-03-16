Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса. Ограничение вступит в силу 18 марта и продлится до 1 мая.

Экономика Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.

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