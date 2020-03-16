Коронавирус
ИнтерфаксРоссия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, господин Мишустин провел ряд телефонных переговоров 15–16 марта с коллегами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.Коммерсантъ14:26
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Происшествия
В Липецке начался суд над экс-руководителем Фонда капремонта
В этот понедельник, 16 марта, в Правобережном районном суде Липецка начался процесс над бывшим руководителем регионального Фонда капремонта.
Политика
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Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Политика
Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина
Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Россия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран.
Общество
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Политика
Лидеры G7 договорились о координации для реагирования на коронавирус
Главы стран G7 договорились о тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса, помимо охраны здоровья усилия будут направлены на поддержку рабочих мест, торговли и инвестиций, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев — муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за больной актрисой, сообщил сегодня, 16 марта, Mash.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус исчезнет к концу лета. Но это неточно
Вашингтон, 16 марта 2020, 22:57 — REGNUM Вспышка коронавируса пневмонии на территории США может завершиться в июле-августе текущего года, заявил 16 марта американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Единоборства
Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Политика
СМИ: Путин выступит с обращением о переносе голосования по Конституции
Москва, 16 марта 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует выступить с обращением к гражданам России, в котором будет объявлено о переносе всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ.
Футбол
Федун предложил завершить сезон и объявить «Зенит» чемпионом
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун призвал завершить нынешний сезон в России.
Здоровье
В Пермском крае зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом
Роспотребнадзор установил второй случай заболевания жителя Пермского края коронавирусом.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
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Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Общество
Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе
Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Общество
Канада закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о закрытии государственных границ. Причиной стало распространение коронавируса.
Транспорт
РЖД останавливает сообщение с Казахстаном
Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.