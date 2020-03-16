Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 правительства, господин Мишустин провел ряд телефонных переговоров 15–16 марта с коллегами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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«А меня не снимут на границе?»: что творится на вокзале с билетами на поезда в Россию и другие страны

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