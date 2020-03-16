с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну

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Политика СМИ: Путин выступит с обращением о переносе голосования по Конституции Москва, 16 марта 2020, 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует выступить с обращением к гражданам России, в котором будет объявлено о переносе всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ.

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