Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Татьяна Голикова
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул. И начиная с 10 августа, это курортные города — Анталья, Бодрум, Даламан. Ну и, наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию, на Занзибар.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК 06:26
с чего всё началось

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

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