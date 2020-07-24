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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

По словам Голиковой, Россия работает на тем, чтобы расширить список стран для возобновления авиасообщения. В свою очередь туроператоры сообщили, что открытие границ не окажет существенного влияния на стоимость путевок.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
ТАСС24 июля в 06:27
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Из ряда российских аэропортов с начала следующего месяца возобновятся вылеты в зарубежные страны

Эхо Москвывчера в 01:32
Коммерсантъ

Россия приоткрывает международное авиасообщение

Коммерсантъвчера в 19:08
РБК

Россия разрешила летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Главное

РБК24 июля в 09:06
РИА Новости

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

РИА Новости24 июля в 12:28
Известия

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Известия24 июля в 10:04
ТАСС

Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля

ТАСС24 июля в 11:54
Интерфакс

РФ начнет возобновлять полеты за рубеж с Лондона, Турции и Занзибара. Обобщение

Интерфаксвчера в 19:25
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 06:51
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Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»

Защитник сборной России Игорь Смольников объявил после победы в финале Олимп-Кубка России с "Зенитом" о возвращении в "Краснодар", а Андрей Талалаев покинул вылетевшие "Крылья Советов" и может возглавить одну из оставшихся в Премьер-лиге команд.
Газета.Ruвчера в 16:08
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Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень

21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс23 июля в 09:48
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В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна24 июля в 16:26
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Замгубернатора Хакасии Юлия Исмагилова обсудила с Москвой многое

Накануне в Москве заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова встретилась с руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей российской столицы Виталием Сучковым.
ИА Хакасиявчера в 22:07
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