Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
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По словам Голиковой, Россия работает на тем, чтобы расширить список стран для возобновления авиасообщения. В свою очередь туроператоры сообщили, что открытие границ не окажет существенного влияния на стоимость путевок.В источнике
С чего всё началось
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
ТАСС24 июля в 06:27
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Интерфаксвчера в 19:25