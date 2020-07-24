с чего всё началось

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Происшествия Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру. 2

Политика Эксперты из США назвали Помпео худшим госсекретарем в истории страны «Всего за два коротких года Майк Помпео — с прицелом на президентский пост в 2024 году и поддержку президента Дональда Трампа — стал не только худшим госсекретарем в истории США но и самым политически предвзятым», — говориться в тексте.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 536

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. 828

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении. 62

Гаджеты В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу. 11

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева На 82 году жизни умерла автор письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков". 2

Политика Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО. 11

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 24

Армия и оружие Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес. 62

Шоу-бизнес Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

Кино Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны». 18

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 68

Политика Антироссийская истерия президента Вучича продолжается Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера". 60

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 353

Политика ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября. 961