Общество
Lenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.ТАСС24 июля в 06:27
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Новости на «России 24». Попова о возобновлении полетов: что будет с двухнедельным карантином
Вести.Ru24 июля в 09:25
РФ с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Петербурга, Ростова
Интерфакс24 июля в 06:43
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
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Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Гаджеты
В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс
В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу.
Astera вчера в 08:44
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
На 82 году жизни умерла автор письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков".
РИА Новости 02:43
Политика
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ вчера в 08:55
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
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Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны».
ToDay News Ufa 24 июля в 03:51
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Метеорит упал на севере острова Тенерифе в Испании
iReactor вчера в 15:39
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Известия вчера в 02:34
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Политика
ЦИК объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре 2020 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Москва / AbsolutTV.ru / Новости / На заседании Центризбиркома глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на региональных и местных выборах 13 сентября 2020 года досрочное голосование будет проводиться 11 и 12 сентября.
Absolut TV 24 июля в 06:38
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online 23 июля в 14:55
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
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