Общество
Lenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.ТАССвчера в 06:27
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РФ с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Петербурга, Ростова
Интерфаксвчера в 06:43
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Экономика
В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна вчера в 16:26
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Футбол
Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
Армия и оружие
В России отмечают День военно-морского флота
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
Общество
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо 23 июля в 02:58
Гаджеты
Samsung включит в линейку Galaxy S21 три модели
Astera вчера в 13:39
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform вчера в 13:06
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт 23 июля в 14:13
Экономика
Ценам на домашний интернет в России предсказали рост
Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов.
Lenta.ru 20:03
Армия и оружие
В британском парламенте опасаются российского спутника-инспектора
Ранее Минобороны РФ проверило новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию.
Газета.Ru 16:50
Космос
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте
Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 23 июля в 04:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Экономика
Украине предрекли пандемическое вымирание экономики
Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
Культура
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru 15:42
Автоспорт
«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде
iReactor вчера в 10:32
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Единоборства
Чимаев нокаутировал МакКи и установил рекорд UFC
Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил североирландца Риса МакКи и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
РИА Новости 20:29
Футбол
«Челси» рассматривает возможность покупки Стоунза
По информации Daily Star, лондонский клуб рассматривает варианты усиления защиты и с этой целью намерен осуществить трансфер 26-летнего защитника «горожан» Джона Стоунза, который из-за ряда травм провел всего 16 матчей за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и выпал из основного состава команды.
Советский спорт 15:56
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия 23 июля в 22:41
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25