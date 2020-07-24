Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
ТАССвчера в 06:27

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:29

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

РИА Новостивчера в 12:28

РФ с 1 августа запустит международные рейсы из аэропортов Москвы, Петербурга, Ростова

Интерфаксвчера в 06:43

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Известиявчера в 10:04

Россияне смогут улететь в Турцию, Британию и Танзанию. Главное о коронавирусе за 24 июля

ТАССвчера в 11:54

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

Ёлдашвчера в 07:18

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

RT на русскомвчера в 09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Экономика

В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна вчера в 16:26
1
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
9,4K
Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
2
Футбол

Игроки «Зенита» сломали трофей после победы в Кубке России по футболу

Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России 2019/20 сломали крышку трофея.
ПолитРоссия 13:02
4
Армия и оружие

В России отмечают День военно-морского флота

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
Общество

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо 23 июля в 02:58
121
Гаджеты

Samsung включит в линейку Galaxy S21 три модели

Astera вчера в 13:39
8
Происшествия

Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек

Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
182
Кино

Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

NewInform вчера в 13:06
5
Культура

Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
56
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
513
Политика

Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям

Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
10
Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт 23 июля в 14:13
1
Экономика

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов.
Lenta.ru 20:03
1
Армия и оружие

В британском парламенте опасаются российского спутника-инспектора

Ранее Минобороны РФ проверило новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию.
Газета.Ru 16:50
3
Космос

Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 23 июля в 04:10
Общество

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

Вести.Ru 18:45
45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
29
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
21
Экономика

Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».
Известия 16:00
1
Культура

В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Шоу-бизнес

Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей

На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru 15:42
9
Автоспорт

«Формула-1» отменила гонки в Бразилии, США, Мексике и Канаде

iReactor вчера в 10:32
1
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
65
Единоборства

Чимаев нокаутировал МакКи и установил рекорд UFC

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил североирландца Риса МакКи и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
РИА Новости 20:29
Футбол

«Челси» рассматривает возможность покупки Стоунза

По информации Daily Star, лондонский клуб рассматривает варианты усиления защиты и с этой целью намерен осуществить трансфер 26-летнего защитника «горожан» Джона Стоунза, который из-за ряда травм провел всего 16 матчей за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и выпал из основного состава команды.
Советский спорт 15:56
Кино

Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос

Piter.tv вчера в 08:16
11
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия 23 июля в 22:41
410
Общество

ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам

Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное