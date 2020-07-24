Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

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