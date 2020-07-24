Общество
Lenta.ruРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.ТАСС06:27
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Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
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Представители России и США проведут 27 июля в Вене двусторонние консультации по безопасности в космосе.
RT на русском 12:17
Общество
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Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
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Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка
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Траурный звон прозвучал в церквях Греции из-за Айя-Софии
По случаю превращения собора Святой Софии в мечеть на Кипре и в некоторых греческих городах прозвучал траурный звон колоколов.
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Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
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28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
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