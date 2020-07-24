Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

с чего всё началось

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом 24 июля объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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