Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

с чего всё началось

Россияне с 1 августа снова смогут летать за границу. О возобновлении международных рейсов с этой даты сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в пятницу, 24 июля.

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