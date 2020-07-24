Общество
РИА НовостиРоссия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности", — отметил он.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.ТАСС06:27
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