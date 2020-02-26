Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и его «дочерняя» компания «Аврора».
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с чего всё началось

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.
Интерфакс08:32

Подробнее о событии

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

РИА Новости14:13

Коронавирусу объявлен джихад

Коммерсантъ14:29

Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота»

ТАСС09:27

Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

RT на русском09:22

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:08

Что произошло за день: среда, 26 февраля

Интерфакс12:49

Голикова: РФ закрывает границу Китаем и авиасообщение с Южной Кореей

REGNUM08:46
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM 08:02
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.
Ведомости 10:51
Происшествия

Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 13:28
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Космос

Астрономы нашли у Земли второй спутник

Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Газета.Ru 13:31
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Интерфакс 08:56
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Религия

Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу

Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
РИА Новости 14:30
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
ToDay News Ufa 02:53
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Политика

Голландский прокурор заявил о свидетеле запуска «Бука» по MH17

Как рассказал нидерландский прокурор Фред Вестербеке, у ССГ есть по крайней мере один очевидец пуска ракеты.
НТВ 24 февраля в 10:41
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Накануне.Ru 07:23
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве

Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Компания 04:57
Происшествия

Друзья рассказали об ульяновском школьнике, ранившем учительницу

Друзья и знакомые 15-летнего ученика ульяновской школы, ранившего ножом учительницу, назвали его "спокойным и добрым" сообщает РИА Новости.
Российская газета 08:31
Шоу-бизнес

Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Uznayvse.ru вчера в 09:25
Происшествия

Два петербуржца подрались в самолете из Милана из-за мальчика

Двое петербуржцев вступили в конфликт на борту самолета рейса Милан — Санкт-Петербург.
REGNUM 12:57
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Piter.tv 05:00
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Политика

Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге

Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.
REGNUM вчера в 09:42
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.
Газета.Ru 13:44
Биатлон

Россиянка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

Metaratings 11:00
Общество

Фем-активистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию из-за угроз

Блогер и активистка феминистического движения Залина Маршенкулова обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах в Интернете.
News.ru 13:30
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