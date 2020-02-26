Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.

с чего всё началось

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и его «дочерняя» компания «Аврора».

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

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