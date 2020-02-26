Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и его «дочерняя» компания «Аврора».
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с чего всё началось

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.
Интерфакс08:32

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Что произошло за день: среда, 26 февраля

Интерфакс12:49

Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

RT на русском09:22

Россия ограничит выдачу виз гражданам Ирана из-за коронавируса

РИА Новости09:13

Россия с 1 марта закроет авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота»

ТАСС09:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:08

Южную Корею закрывают по китайскому сценарию

Коммерсантъ10:03

Голикова: РФ закрывает границу Китаем и авиасообщение с Южной Кореей

REGNUM08:46
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Общество

Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри

Lenta.ru 07:56
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости 24 февраля в 17:35
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Футбол

Эффектный финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.
Sport24.ru вчера в 19:11
Хоккей

Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки

Панарин оказался седьмым хоккеистом в истории команды, у которого на счету две десятиматчевые результативные серии в течение одного сезона.
ProstoProSport 00:33
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 13:12
Культура

Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах

В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
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Политика

Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
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Кино

Режиссёр «Холопа» ответил на шутку Лозы о востребованности Петрова

News.ru 11:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
iReactor вчера в 20:01
Футбол

Мбаппе в детстве мечтал играть в «Реале» и «Челси»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями из детства.
Евро-футбол.ру 10:21
Кино

Том Холланд рассказал о планах Sony по выходу Человека-паука из Marvel

Оказывается, у компании Sony был план по выводу Человека-паука из киновселенной Marvel в случае, если кинокомпания не смогла бы договориться о дальнейшем сотрудничестве с Disney и Marvel Studios.
Киноафиша России 06:36
Кино

Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть

Sibnet Новости вчера в 23:20
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Авто

Renault обновил седан и универсал Talisman

Компания Renault представила обновленное семейство Renault Talisman.
Автоновости дня 12:08
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%.
Ведомости 09:35
Энергетика

Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
РБК 10:52
Технологии

Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7

Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
iXBT.com 08:41
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 09:45
Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Коммерсантъ 07:57
Экономика

Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Газета.Ru 11:06
Футбол

«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 07:14
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Деловое.ТВ 03:06
Общество

«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
ГЛАС.RU 10:10
Армия и оружие

Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
RT на русском 12:01
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