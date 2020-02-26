Общество
КоммерсантъРоссия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и его «дочерняя» компания «Аврора».
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с чего всё началось
Меры принимаются в связи с тем, что в Иране и Республике Корея отмечается рост заболеваемости новым типом коронавируса. В Италии также зафиксировано распространение вируса, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в ЕС.Интерфакс08:32
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Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Футбол
Эффектный финт Месси признан моментом дня в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра и Гретцки
Панарин оказался седьмым хоккеистом в истории команды, у которого на счету две десятиматчевые результативные серии в течение одного сезона.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Культура
Фильм об убийстве Владислава Листьева покажут в кинотеатрах
В фильме снимались Александр Любимов, Александр Политковский, Леонид Якубович, Леонид Парфёнов и Михаил Михайлин, инициировавший первое журналистское расследование гибели Листьева.
Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Футбол
Мбаппе в детстве мечтал играть в «Реале» и «Челси»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями из детства.
Кино
Том Холланд рассказал о планах Sony по выходу Человека-паука из Marvel
Оказывается, у компании Sony был план по выводу Человека-паука из киновселенной Marvel в случае, если кинокомпания не смогла бы договориться о дальнейшем сотрудничестве с Disney и Marvel Studios.
Кино
Кадры со съемок «Матрицы 4» попали в Сеть
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Авто
Renault обновил седан и универсал Talisman
Компания Renault представила обновленное семейство Renault Talisman.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Технологии
Россияне уговорили Microsoft ответить на вопросы о смерти Windows 7
Российское подразделение Microsoft сообщило о запуске «горячей линии» для ответа на вопросы по поводу окончания поддержки Windows 7. Как подчеркнула пресс-служба компании, «горячая линия» открыта по просьбам пользователей.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Экономика
Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.