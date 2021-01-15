Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Об этом 15 января заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источнике
Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект.Lenta.ru
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Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ
Интерфаксвчера в 12:09