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Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Об этом 15 января заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект.Lenta.ru
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ФедералПресс

Россиян предупредили о росте цен на хлеб

ФедералПрессвчера в 12:46
Интерфакс

Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ

Интерфаксвчера в 12:09
ТАСС

Подкомиссия по тарифам поддержала рост экспортной пошлины на пшеницу до €50 с 1 марта

ТАССвчера в 05:16
ПРАЙМ

Россия с 1 марта повысит пошлину на вывоз пшеницы

ПРАЙМвчера в 04:38
Коммерсантъ

Россия повышает пошлины на экспорт зерна

Коммерсантъвчера в 04:52
Зерно Он-Лайн

Анализ недели на рынке зерна РФ: Экспортная пошлина расшевелила Юг…

Зерно Он-Лайнвчера в 09:45
RT на русском

Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы

RT на русском13 января в 10:29

Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ20:59

Райффайзенбанк назвал справедливый курс рубля

При реализация риска жестких санкций (например, запрет на владение новыми госбумагами РФ или отключение от SWIFT) можно ждать дополнительно оттока капитала в 70-100 млрд долл. за год, что транслируется в премию курса рубля в 10-15 руб. к его равновесному уровню.
Profinance.ruвчера в 06:00