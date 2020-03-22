Коронавирус
ИнтерфаксРоссия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
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с чего всё началось
Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС.ТАСС08:15
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Культура
В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов
Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери
Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Общество
Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом
Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Общество
ABC: продажи оружия выросли в США на фоне пандемии
Продажи огнестрельного оружия возросли в США на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Космос
OneWeb сообщила об успешной работе всех запущенных спутников
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Футбол
Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
Общество
В Нью-Йорке выявили более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом
По состоянию на вторую половину пятницы, 20 марта, в штате Нью-Йорк было обнаружено, по меньшей мере, 7102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
В Петербурге из-за коронавируса в два раза вырос спрос на аренду домов
В Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в два раза вырос спрос на аренду загородной недвижимости.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Автоспорт
Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Наука
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Ученые обнаружили останки самого древнего из известных науке родича современных кур, уток и гусей в каменоломне на границе Нидерландов и Бельгии.