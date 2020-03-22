Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
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с чего всё началось

Россия ограничит авиасоообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом

Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в телеграмме Росавиации, текст которой есть в распоряжении ТАСС.
ТАСС08:15

Подробнее о событии

Cредний инкубационный период и ограничения полетов. Главное о коронавирусе за 22 марта

ТАСС11:17

Россия ограничивает полеты в Турцию

Коммерсантъ09:12

Россия приостановит авиасообщение с Турцией

Lenta.ru07:50

Росавиация ограничивает полеты в Турцию, Таиланд и другие страны

Российская газета08:55

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

РИА Новости07:44

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

Интерфакс08:05

Россия ограничивает авиасообщение с рядом стран

Газета.Ru08:03
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Культура

В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов

Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.
Известия 10:39
Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН 13:10
Происшествия

В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

Российская газета 10:58
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Королевская семья показала трогательное фото леди Ди в День матери

Королевская семья поздравила британцев с Днем матери, опубликовав трогательные фото.
Газета Metro 13:20
Общество

Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом

Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Lenta.ru 13:51
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество

ABC: продажи оружия выросли в США на фоне пандемии

Продажи огнестрельного оружия возросли в США на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC.
Газета.Ru 02:45
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Космос

OneWeb сообщила об успешной работе всех запущенных спутников

Ореанда-Новости 07:21
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Футбол

Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
Спорт день за днем 13:31
Общество

В Нью-Йорке выявили более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом

По состоянию на вторую половину пятницы, 20 марта, в штате Нью-Йорк было обнаружено, по меньшей мере, 7102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Профиль вчера в 04:15
Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты 05:01
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Общество

В Петербурге из-за коронавируса в два раза вырос спрос на аренду домов

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в два раза вырос спрос на аренду загородной недвижимости.
АБН 12:45
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Газета.Ru 13:29
Автоспорт

Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна

Autosport.com.ru 09:07
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Общество

Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок

Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
REGNUM 13:09
Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Ученые обнаружили останки самого древнего из известных науке родича современных кур, уток и гусей в каменоломне на границе Нидерландов и Бельгии.
МедиаПоток 19 марта в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
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