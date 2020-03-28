с чего всё началось

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.

Общество В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Авто Обновленный Renault Kaptur сертифицирован в России Напомним, нынешний Renault Kaptur продается в России с 1,6-литровым 114-сильным и 2,0-литровым 143-сильным «атмосферниками» по цене от 945 000 рублей.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Армия и оружие Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Гаджеты Стали известны параметры нового смартфона Samsung Galaxy M11 Специалисты предполагают, что его стоимость не будет сильно отличаться от предыдущей модели. Samsung Galaxy M10 стоит менее 150 долларов.

Шоу-бизнес Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Наука Ученые объяснили необычный симптом заражения коронавирусом Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета объяснили, с чем связана потеря обоняния у человека при подозрении на заражение коронавирусом.