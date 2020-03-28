Коронавирус

ТАССТАССРоссия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
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«Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00.00 по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», – говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте
 правительства.
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