Общество
Мир новостейРоссия самостоятельно достроит «Северный поток-2»
Бурмистрова подчеркнула, что проект завершён на 94% и монополист планирует запустить газопровод в 2020 году. В конце декабря США утвердили санкции против «Северного потока-2». После этого трубоукладчик компании Allseas прекратил работу по строительству магистрали.
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с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".Утро.ruвчера в 06:41
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Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Политика
Владимир Путин вновь посетит Югру
В ходе беседы глава «Лукойла» рассказал Владимиру Путину о строительстве филиала Пермского университета и работе филиала Малого театра, и пользуясь случаем пригласил Президента посетить Когалым.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Происшествия
Годовалый россиянин отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с 82 пассажирами
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни (Афганистан).
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Гаджеты
Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли
По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Наука
Ученые смогли вырастить змеиный яд в лаборатории
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Изменения в Конституцию не касаются вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130
Как рассказали «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 г. был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн.
Происшествия
Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале
Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Общество
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Культура