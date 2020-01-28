Общество

Мир новостейМир новостейРоссия самостоятельно достроит «Северный поток-2»

Бурмистрова подчеркнула, что проект завершён на 94% и монополист планирует запустить газопровод в 2020 году. В конце декабря США утвердили санкции против «Северного потока-2». После этого трубоукладчик компании Allseas прекратил работу по строительству магистрали.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
"Полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто не мог подумать, что они могут оказаться разорванными политическими противоречиями", – цитирует
 топ-менеджера "Интерфакс".
Утро.ruвчера в 06:41

Подробнее о событии

Ущерба для качества не будет: о достройке «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 08:00

Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»

Комсомольская правдавчера в 07:23

«Северный поток 2» будет завершен российской стороной

Интерфакс - Россиявчера в 04:24

Стало известно, кто достроит «Северный поток-2»

Росбалтвчера в 05:17

«Газпром» планирует сохранить экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

ТАССвчера в 04:36

«Северный поток – 2» достроит российская сторона

Известиявчера в 04:25

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

Российская газетавчера в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика

Владимир Путин вновь посетит Югру

В ходе беседы глава «Лукойла» рассказал Владимиру Путину о строительстве филиала Пермского университета и работе филиала Малого театра, и пользуясь случаем пригласил Президента посетить Когалым.
Югра-ТВ вчера в 09:16
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия

Годовалый россиянин отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Lenta.ru 02:16
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с 82 пассажирами

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни (Афганистан).
Компания 27 января в 05:28
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

RT на русском 01:33
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня 27 января в 22:54
Наука

Ученые смогли вырастить змеиный яд в лаборатории

Капитал страны 27 января в 12:48
Армия и оружие

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

РИА Новости вчера в 21:11
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Общество

Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Изменения в Конституцию не касаются вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам.
Pravda.Ru 27 января в 06:51
Армия и оружие

Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130

Как рассказали «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 г. был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн.
Ведомости вчера в 17:31
Происшествия

Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале

Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Privet-Rostov.ru 27 января в 10:54
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса.
ТАСС 00:25
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
РБК вчера в 03:40
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное