с чего всё началось

Бурмистрова подчеркнула, что проект завершён на 94% и монополист планирует запустить газопровод в 2020 году. В конце декабря США утвердили санкции против «Северного потока-2». После этого трубоукладчик компании Allseas прекратил работу по строительству магистрали.

Происшествия Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.

Здоровье В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Политика Владимир Путин вновь посетит Югру В ходе беседы глава «Лукойла» рассказал Владимиру Путину о строительстве филиала Пермского университета и работе филиала Малого театра, и пользуясь случаем пригласил Президента посетить Когалым.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Общество Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Происшествия Годовалый россиянин отравился гашишем В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Гаджеты Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.