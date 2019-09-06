Политика
ТАССРоссия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии, которому было сделано представление от МИД Японии.
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Посольство России заявило о неприемлемости представления Японии по Курильским островам
Московский Комсомолецвчера в 23:41
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Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
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StarHit.ru 06:30
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В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
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В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
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Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО
Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору.
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Музыка
Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев
Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".
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