Политика

ТАССТАССРоссия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии, которому было сделано представление от МИД Японии.
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