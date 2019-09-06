Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии, которому было сделано представление от МИД Японии.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Хоккей Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.

Общество Сын Маслякова стал основным владельцем КВН Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Авто Илон Маск пошутил над названием нового электрокара Porsche Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.

Финансы Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.

Общество Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету» Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Культура Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский 6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Джанабаева тесно сотрудничала с Константином Меладзе с 2004 года.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Происшествия В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Происшествия Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.

Происшествия В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.

Шоу-бизнес Заворотнюк впервые заговорила после слухов о раке Как пишет "КП-Екатеринбург", она сообщила, что в настоящее время не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.

Общество Мамаев изготовил в «Бутырке» иконостас и подарил его СИЗО Футболист Павел Мамаев, осужденный за две драки в центре Москвы, во время пребывания в столичном СИЗО «Бутырка» изготовил иконостас и передал его в дар изолятору.

Музыка Посвященный новой песне Боярского флешмоб охватил петербуржцев Жители Санкт-Петербурга присоединяются к новому челленджу, который стартовал после выхода в свет новой песни Михаила Боярского "Хорошего Питера".