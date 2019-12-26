Политика

ФАНФАНРоссия симметрично ответит британским СМИ

«Россия учтет это при принятии симметричных мер», — передает РИА Новости слова собеседника. Ранее стало известно, что в текущем году Лондон без какого-либо объяснения причины отказал в визе нескольким российским представителям СМИ, что, безусловно, является нарушением их прав.
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с чего всё началось

Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".
РИА Новости04:29

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В Совфеде назвали возможные ответные меры против британских СМИ и чиновников

Говорит Москва07:14

Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии

Комсомольская правда05:59

Источник сообщил об ответных мерах Москвы за преследование Sputnik Эстония

Московский Комсомолец04:13

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik

Известия04:50

Россия решила симметрично наказать британские СМИ

Lenta.ru04:25

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

REGNUM05:12

Источник: Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России

ТАСС04:10
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Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

ТВ Центр 08:27
Происшествия

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Интерфакс 07:12
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

Lenta.ru 05:00
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Гаджеты

Слух: Lenovo вскоре выпустит смартфон Legion игрового уровня

Утверждается, что новинка предстанет под брендом Legion.
3DNews 01:02
Общество

Кудрин: решение Путина спасло экономику России

Решение президента России Владимира Путина по поводу создания резервных фондов сыграло главную роль в спасении экономики страны.
Pravda.Ru вчера в 01:18
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Общество

Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой

Российская газета 07:57
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
ТАСС 07:24
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Футбол

Кононов назвал причину ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
News.ru 03:46
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
ТАСС 07:43
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета вчера в 03:05
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК 24 декабря в 17:21
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Интерфакс 07:29
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
Известия 08:41
Политика

В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании

Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
BFM.ru 07:38
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Экономика

ЦБ: инфляционные ожидания россиян вернулись к росту

Инфляционные ожидания населения России выросли на 0,7 процентного пункта — до 9% после нескольких месяцев снижения.
Банки.ру 07:01
Общество

В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному

Мой город Чебоксары 07:43
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