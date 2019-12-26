МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".

с чего всё началось

«Россия учтет это при принятии симметричных мер», — передает РИА Новости слова собеседника. Ранее стало известно, что в текущем году Лондон без какого-либо объяснения причины отказал в визе нескольким российским представителям СМИ, что, безусловно, является нарушением их прав.

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