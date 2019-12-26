Политика

РЕН ТВРЕН ТВРоссия симметрично ответит британским СМИ

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что такие меры будут приняты в связи с тем, что происходит в Эстонии в отношении сотрудников агентства Sputnik.
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с чего всё началось

Источник: за действиями против Sputnik стоят британские кураторы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".
РИА Новости04:29

Подробнее о событии

Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии

Комсомольская правда05:59

Источник: за действиями в отношении Sputnik стоят власти Великобритании

Аргументы и Факты05:42

Источник: Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России

ТАСС04:10

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik

Известия04:50

Россия решила симметрично наказать британские СМИ

Lenta.ru04:25

Источник сообщил об ответных мерах Москвы за преследование Sputnik Эстония

Московский Комсомолец04:13

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

REGNUM05:12
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Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

РБК 06:12
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR

В сирийском районе Тель-Тамер, расположенном в северо-восточной провинции Хасаке, произошло столкновение между российскими и американскими военнослужащими, которое якобы переросло в рукопашную схватку.
Rusvesna.su 09:45
Хоккей

Чехия — Россия 3:3 (2-й период)

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт 07:36
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика

Притесняют Sputnik. Матвиенко призвала власти Эстонии одуматься

Матвиенко Напомним, российский президент Владимир Путин, комментируя давление эстонских властей на журналистов Sputnik, сказал, что в Эстонии просто боятся правды, поэтому притесняют российские СМИ.
REGNUM 10:00
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
Фигурное катание

Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Спорт-Экспресс 08:18
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Армия и оружие

В России начались испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Минобороны приступил к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.
РБК 10:12
Политика

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве российских наемников, Песков заявил, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты».
Lenta.ru 05:49
Происшествия

В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

Газета.Ru 10:00
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
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