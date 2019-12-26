МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что "за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы".

с чего всё началось

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что такие меры будут приняты в связи с тем, что происходит в Эстонии в отношении сотрудников агентства Sputnik.

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