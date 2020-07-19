Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США

Силы Черноморского флота следят за американским ракетным эсминцем USS Porter, вошедшим в воды Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Национальный центр управления обороной России. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - указано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

ВКС и ВМС России приготовили американскому ракетному эсминцу, вошедшему в Чёрное море, очень неприятный сюрприз

Avia.proвчера в 23:31

Российские военные начали отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

РБКвчера в 18:12

Черноморский флот приступил к слежению за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США Porter

ТАССвчера в 16:20

Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter

Комсомольская правдавчера в 16:49

ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

Известиявчера в 16:40

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter

РИА Новостивчера в 16:27

Силы ЧФ отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца ВМС США

RT на русскомвчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
8
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия вчера в 14:23
2
Происшествия

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Lenta.ru вчера в 17:13
244
Происшествия

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
336
Происшествия

Известный магаданский бизнесмен заявил о рейдерстве со стороны сотрудника ФСБ и попросился в «список Титова»

Бизнесмен Валерий Хожило попросил включить его в «список Титова».
Тайга.инфо вчера в 22:06
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
152
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
539
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
44
Шоу-бизнес

Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете

Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 18 июля в 13:16
43
Происшествия

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка

КП - Екатеринбург вчера в 00:48
25
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa вчера в 14:49
55
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

По информации источника, выплаты предназначены для бизнесменов. Речь идет о сумме в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет вчера в 15:36
334
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
458
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
186
Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
35
Авто

Lada Vesta названа самым ожидаемым автомобилем в России

Эксперты издания "Известия" составили список самых ожидаемых новинок отечественного производства на российском авторынке.
Новые автомобили вчера в 12:38
37
Футбол

«Локомотив» завоевал серебряные медали российской премьер-лиги

Московский "Локомотив" гарантировал себе серебряные медали российской премьер-лиги по футболу за тур до официального завершения сезона.
Вести.Ru вчера в 16:29
Наука

Желтуха помогает лягушкам защищаться от хищников — биологи

ИА Красная Весна вчера в 04:31
Общество

Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет

В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
121
Экономика

Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Стоимость акций малазийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем акций Tesla, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 20:12
3
Общество

Вывозной рейс из Африки доставил в Москву 197 российских граждан

Известия вчера в 21:25
2
Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приморье вновь растёт

В Приморье за минувшие сутки подтверждено 92 новых случая заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 21:53
4
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
34
Происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости вчера в 12:22
26
Происшествия

Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Lenta.ru вчера в 07:26
53
Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru вчера в 03:27
330
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,4K
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,6K
Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
849
Общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости вчера в 17:03
449
Как работают Яндекс.Новости?
Главное