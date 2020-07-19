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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США

Силы Черноморского флота следят за американским ракетным эсминцем USS Porter, вошедшим в воды Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Национальный центр управления обороной России. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - указано в сообщении.В источнике
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РБК

Российские военные начали отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

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Силы ЧФ отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца ВМС США

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Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря

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ЧФ РФ приступил к слежению за вошедшим в черное море эсминцем США

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Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter

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Черноморский флот приступил к слежению за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США Porter

ТАССвчера в 16:20
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Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США Porter

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