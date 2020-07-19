Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США

Силы Черноморского флота следят за американским ракетным эсминцем USS Porter, вошедшим в воды Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Национальный центр управления обороной России. "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца", - указано в сообщении.