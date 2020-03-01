Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: у России достаточно резервов для стабильности в экономике

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Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Накануне.Ru04:14
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Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
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В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
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Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
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Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
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Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Общество

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек

Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Газета.Ru 22:18
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Общество

Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
ФАН вчера в 10:44
Игры

Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?

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Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Общество

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Российская газета 08:29
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
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Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
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Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости 22:17
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Происшествия

В Новокузнецке маленький ребёнок провалился в колодец

В воскресенье, 1 марта, в 12:20 по местному времени во дворе дома №100а по проспекту Строителей маленький мальчик упал в колодец, сообщило ИА "Город Nовостей".
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Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»

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Мадонна упала во время концерта в Париже

На концерте в Париже 61-летняя певица Мадонна получила очередную травму: она села мимо стула во время исполнения песни Vogue.
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Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy

Популярная механика вчера в 02:05
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Филиппин, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).
РИА Новости 17:59
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

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Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве

Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
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Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.
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СКА уверенно выиграл у «Витязя» в первом матче плей-офф КХЛ

Питерский СКА в первом матче плей-офф КХЛ против «Витязя» одержал крупную победу. Питерцы забросили в ворота соперника шесть шайб.
Metaratings 11:24
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
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Гурулёв: «Олерон+» пока не может встать на ноги с вывозом мусора

К сожалению, «Олерон+» пока не может встать на ноги.
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Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
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Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

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Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
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