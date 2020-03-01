Экономика
РИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Происшествия
Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека
Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Хоккей
Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек
Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Общество
Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса
Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Авто
Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Происшествия
В Новокузнецке маленький ребёнок провалился в колодец
В воскресенье, 1 марта, в 12:20 по местному времени во дворе дома №100а по проспекту Строителей маленький мальчик упал в колодец, сообщило ИА "Город Nовостей".
Культура
Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже
На концерте в Париже 61-летняя певица Мадонна получила очередную травму: она села мимо стула во время исполнения песни Vogue.
Космос
Миссию NASA к астероиду Психея запустит Falcon Heavy
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Филиппин, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).
Общество
Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве
Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Происшествия
В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей
В воскресенье агентство Татар-информ сообщило, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и покончить с собой, при этом один из детей погиб.
Хоккей
СКА уверенно выиграл у «Витязя» в первом матче плей-офф КХЛ
Питерский СКА в первом матче плей-офф КХЛ против «Витязя» одержал крупную победу. Питерцы забросили в ворота соперника шесть шайб.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Общество
Гурулёв: «Олерон+» пока не может встать на ноги с вывозом мусора
К сожалению, «Олерон+» пока не может встать на ноги.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.