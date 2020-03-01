Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны. При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

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