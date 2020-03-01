Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны. При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.
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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике
Аргументы и Фактывчера в 04:32
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Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Культура
Умерла народная артистка России Мария Антонова
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Общество
В сервисе «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15
По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Шоу-бизнес
Жених Натальи Водяновой нежно поздравил ее с днем рождения
28 февраля Наталья Водянова отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю одним из первых ее поздравил в соцсетях жених Антуан Арно.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Космос
РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска
Общество
В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Политика
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
Здоровье
У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Общество
Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам
Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году
Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Экономика
Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».