Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны. При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.
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Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

РИА Новостивчера в 07:22

Путин: у России достаточно резервов для стабильности в экономике

Московский Комсомолецвчера в 04:42

Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике

ТАССвчера в 03:17

Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Накануне.Ruвчера в 04:14

Власти России выполнят социальные обязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 03:30

Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Путин заверил, что Россия будет исполнять соцобязательства даже при ухудшении ситуации в мире

Life.ruвчера в 02:59
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Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

RT на русском вчера в 11:39
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Культуромания вчера в 08:18
Общество

В сервисе «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Говорит Москва вчера в 03:26
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

РБК вчера в 20:16
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:48
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Жених Натальи Водяновой нежно поздравил ее с днем рождения

28 февраля Наталья Водянова отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю одним из первых ее поздравил в соцсетях жених Антуан Арно.
Летидор 28 февраля в 06:12
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня 29 февраля в 19:40
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Космос

РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска

Коммерсантъ 27 февраля в 20:53
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Общество

В НИИ Санкт-Петербурга назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России намерен создать вакцину от нового типа коронавируса в третьем квартале 2020 года.
Газета.Ru 01:11
Политика

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
БИЗНЕС Online 00:23
Здоровье

У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° 00:43
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Экономика

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 03:03
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