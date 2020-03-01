Экономика
РИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике
Аргументы и Фактывчера в 04:32
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Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
Международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю.
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В Москве открылся парк «Остров мечты»
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75% православных поддерживают смену языка богослужения
Февральский опрос россиян показал, что большинство православных поддерживают идею перевести на современный русский язык отдельные места богослужения, высказанную Патриархом Кириллом в конце 2019 года.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
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Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
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OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
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После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
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Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
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СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
СК России возбудил уголовное дело против сотрудников правоохранительных органов Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает.
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Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"
Армия и оружие
Армия Сирии вернула контроль над Саракибом
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Экономика
Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт
Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Наташа Королева возмутила фанатов «новым» лицом
Наташа Королева в официальном Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками известием о выходе своего нового сборника песен, однако пользователей Сети привлекло "измененное" лицо знаменитости.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Общество
Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Футбол
Спортивный комментатор Геннадий Орлов празднует юбилей
Мэтр российской спортивной журналистики родился 2 марта 1945 года. Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летие.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
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Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».