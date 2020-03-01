Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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