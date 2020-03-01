Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: у России достаточно резервов для стабильности в экономике

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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Накануне.Ruвчера в 04:14

Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин

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Власти России выполнят социальные обязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 03:30

Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике

ТАССвчера в 03:17

Путин заверил, что Россия будет исполнять соцобязательства даже при ухудшении ситуации в мире

Life.ruвчера в 02:59
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Авто

Машины Mazda и Subaru попали под «налог на роскошь»

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
ToDay News Ufa 29 февраля в 00:47
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК 29 февраля в 12:33
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Piter.tv вчера в 23:35
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру

23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Gazeta.SPb 02:16
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Экономика

Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов.
РБК 05:46
Общество

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150

Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
ТАСС 04:36
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
BFM.ru 05:20
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Финансы

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 02:30
Политика

Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Происшествия

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
РБК 28 февраля в 15:00
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