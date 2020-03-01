Экономика
РИА НовостиРоссия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике
Аргументы и Фактывчера в 04:32
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Авто
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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Политика
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Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Биатлон
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Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
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Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
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Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Общество
Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Экономика
Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки
Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов.
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом в Германии выросло до 150
Количество заразившихся новым коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 21 и достигло 150.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Общество
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«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Финансы
Рубль укрепляется в начале валютной сессии
Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
Происшествия
Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве
С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Происшествия
Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.