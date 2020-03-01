Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Биатлон Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.

Здоровье Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.

Происшествия Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".

Политика Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.

Финансы Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.