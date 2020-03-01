Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

Глава государства отметил, что российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания. Президент рассчитывает, что все эти шаги будут эффективны. При этом Путин подчеркнул, что негативные последствия в мировой экономике из-за коронавируса уже проявляются.
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Власти России выполнят социальные обязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 03:30

Путин: у России достаточно резервов для стабильности в экономике

Московский Комсомолецвчера в 04:42

Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в экономике

Аргументы и Фактывчера в 04:32

Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Накануне.Ruвчера в 04:14

Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику

РИА Новостивчера в 07:22

Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике

ТАССвчера в 03:17

Путин заверил, что Россия будет исполнять соцобязательства даже при ухудшении ситуации в мире

Life.ruвчера в 02:59
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Космос

Глава РКК «Энергия» раскрыл возможности окололунной станции

Глава РКК «Энергия» подчеркнул, что в это случае появится возможность привезти с собой дополнительные ресурсы, заранее доставить на станцию лунный взлётно-посадочный комплекс для высадки экипажа на Луну.
REGNUM 02:30
Происшествия

Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
РИА Новости 01:58
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Российская газета 01:25
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Футбол

Федун поделился мнением об игре «Спартака» в матче против «Динамо»

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун поделился мнением об игре своей команды в матче против московского "Динамо" в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ).
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие

Армия САР уничтожила шесть ударных БПЛА Турции

Политическая Экспертиза вчера в 18:54
Политика

На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»

Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Радио Sputnik 02:49
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Авто

Эксперты назвали главные недостатки ОСАГО

Напомним, что издание speedme.ru ранее уже писало, что с 8 марта страховщики смогут записывать информацию о наличии у автомобилиста полиса добровольного автострахования на обратной стороне полиса ОСАГО.
SpeedMe вчера в 22:26
Музыка

Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

Певец Сергей Лазарев поскандалил на телешоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливого, по его мнению, судейства.
Газета.Ru 02:36
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
REGNUM 01:12
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Реальное время вчера в 10:59
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Спорт

Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Происшествия

К поиску пропавших в Сочи детей привлекут водолазов

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края, с начала поисковых работ было обследовано 611 км береговой линии пешими группами, 845 кв. км — авиацией МЧС России и 272 км. км обследовано плавсредствами.
Вести Сочи 02:10
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Общество

Официальным лицом бренда Газпромбанка стал Федор Бондарчук

В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете.
ПРАЙМ 01:04
Общество

Абэ призвал японцев не скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Японцы начали в последнее время активно скупать туалетную бумагу после того, как в Сети появилась информация о том, что ее и медицинские маски якобы делают из одного материала.
ФАН 29 февраля в 10:44
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Происшествия

В Краснодаре более 20 детей попали в больницу после Масленицы

Более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в инфекционной больнице, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:31
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Происшествия

СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
РИА Новости 02:45
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