Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье впервые прокомментировал офшорный скандал, вызванный расследованием "Досье Пандоры" (Pandora Papers), заявив, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег.
Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.