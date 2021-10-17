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Россия с начала года экспортировала вакцин более чем на $700 млн

За восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.
Коммерсантъ
Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн.
РБК
В пятерку стран, в которые поставляются российские вакцины, входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.
РБК
На данный момент российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах.
Lenta.ru

С чего всё началось

Экспорт вакцин из России превысил $700 млн
Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.
РБК01:00

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