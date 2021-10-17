Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.

РБК 01:00