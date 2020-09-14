Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации
Коммерсантъвчера в 13:56