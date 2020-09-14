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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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РБК

Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы

РБКвчера в 14:06
РИА Новости

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

РИА Новостивчера в 13:53
Газета.Ru

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации

Газета.Ruвчера в 14:03
RT на русском

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

RT на русскомвчера в 13:57
Коммерсантъ

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации

Коммерсантъвчера в 13:56
URA.Ru

В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

URA.Ruвчера в 14:04
ТАСС

Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

ТАССвчера в 13:47
КП - Беларусь

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:44

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

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Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
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