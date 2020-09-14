Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.