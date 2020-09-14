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Парламентская газета
Парламентская газета

Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.В источнике
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РБК

Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы

РБКвчера в 14:06
РИА Новости

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

РИА Новостивчера в 13:53
Газета.Ru

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации

Газета.Ruвчера в 14:03
RT на русском

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

RT на русскомвчера в 13:57
Коммерсантъ

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации

Коммерсантъвчера в 13:56
URA.Ru

В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

URA.Ruвчера в 14:04
ТАСС

Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

ТАССвчера в 13:47
КП - Беларусь

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:44

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новостивчера в 04:55
3,1K

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфаксвчера в 08:00
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАССвчера в 15:29
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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