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Парламентская газета
Парламентская газета

Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

Резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы

РБК14:06
URA.Ru

В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

URA.Ru14:04
ТАСС

Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

ТАСС13:47
RT на русском

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

RT на русском13:57
Коммерсантъ

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации

Коммерсантъ13:56
РИА Новости

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

РИА Новости13:53
Газета.Ru

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации

Газета.Ru14:03
КП - Беларусь

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

КП - Беларусь14:44

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

Первая партия отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Санкт-Петербург, препарат доставили в городскую больницу № 40, сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
ТАСС15:29
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США задумались о сокращении России квот на продажу урана

Ранее США ввели антидемпинговую пошлину на прямые поставки российского низкообогащенного урана, и тем самым запретили российскому поставщику "Техснабэкспорт" заключать прямые контракты с американскими энергокомпаниями.
Труд14:07
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Хаккинен: Гонка в Муджелло – уникальный вызов

Приятно видеть, что карьера Мика успешно складывается – он лидирует в личном зачёте в Формуле 2 и скоро наверняка найдёт место в Формуле 1. Это будет особенный момент для него, семьи Шумахеров и Формулы 1. 1000-я гонка Ferrari в Формуле 1 дала нам возможность вспомнить, насколько важную роль играет эта команда в спорте.
F1news.ru11:10

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ru13:49
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