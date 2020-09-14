Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией
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«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.В источнике
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Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации
Коммерсантъвчера в 13:56