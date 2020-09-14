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Ридус
Ридус

Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.В источнике
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РБК

Россия отведет резерв «силовиков для Белоруссии» от границы

РБКвчера в 14:06
URA.Ru

В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

URA.Ruвчера в 14:04
RT на русском

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

RT на русскомвчера в 13:57
Газета.Ru

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации

Газета.Ruвчера в 14:03
Коммерсантъ

Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места постоянной дислокации

Коммерсантъвчера в 13:56
РИА Новости

Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией

РИА Новостивчера в 13:53
ТАСС

Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

ТАССвчера в 13:47
КП - Беларусь

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:44

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

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Газета.Ruвчера в 13:22

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Московский Комсомолецвчера в 16:27
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На Алтае начались съемки военной драмы «Бансу»

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Кинобизнес сегоднявчера в 04:29

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Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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