Энергетика
Взгляд.руРоссия снизила цены на газ для Молдавии
Цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров.
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Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня.
— Дмитрий Козак, российский политикВзгляд.ру 10:38
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