Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в РФ в мае снизилась более чем на 17%
Среднесуточная добыча нефти в России в мае 2020 года составила 9,388 млн баррелей в день, что на 17,2% меньше, в чем предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Автоспорт
«Формула-1» опубликовала календарь первых восьми гонок сезона
"Формула-1" определилась с календарем первых восьми этапов сезона-2020. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.
Газета.Ru 09:10
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Политика
Климкин увидел наступление гибридной Третьей мировой войны
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Третья мировая война будет гибридной и она уже стоит на пороге.
Ruposters.ru 10:21
Авто
Новый BMW 4 Series полностью рассекретили
Салон не преподнёс каких-либо сюрпризов, он почти идентичен BMW 3 Series G20, с которым новинка разделяет платформу – CLAR.
CarsWeek.ru 08:55
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ вчера в 15:35
Футбол
Сёмин: всех новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев Лосюк
За время работы Сёмина в «Локомотиве», московский клуб трижды становился чемпионом страны, шесть раз завоёвывал Кубок России и трижды — Суперкубок страны.
Metaratings 31 мая в 17:53
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми».
ProstoProSport 10:40
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Наука
Понижение уровня стресса может вернуть седым волосам цвет
Evo-rus.com вчера в 10:46
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Здоровье
В четырех больницах Башкирии требуют анализ на коронавирус
Список медицинских учреждений с трехдневным анализом на COVID-19 выглядит так: Республиканская детская клиническая больница Республиканская клиническая больница имени Куватова Республиканский клинический онкологический диспансер Республиканский кардиоцентр При этом, чтобы попасть на лечение в другие больницы, жители Башкирии так же будут сдавать анализы на коронавирус.
Горобзор.ру 06:22
Политика
Минфин США добавил компании и суда в санкционные списки по Венесуэле
Минфин США расширил санкционные списки по Венесуэле, добавив в них четыре компании и четыре судна.
Известия 10:46
Происшествия
Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс 30 мая в 11:47
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Экономика
Совет Федерации одобрил новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Дополнительные меры поддержки получат и самозанятые граждане.
Аргументы недели 08:21