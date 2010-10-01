Энергетика
КоммерсантъРоссия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%
За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.Интерфакс01:53
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Общество
В Саратове со дна Волги поднимают затонувший буксир
Взгляд-инфо 06:33
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Общественное телевидение России вчера в 09:55
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Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
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Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
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Версия.Инфо 04:33
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REGNUM вчера в 03:54
Здоровье
В четырех больницах Башкирии требуют анализ на COVID-19
В Башкирии установлены четыре республиканских медучреждения, в которых обязательным требованием при плановой госпитализации является трехдневный отрицательный анализ на COVID-19.
РБК Уфа 07:48
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
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РИА Новости вчера в 06:02
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Pravda.Ru 05:55
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Омск здесь вчера в 02:44
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Космос
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Режиссёр и актёр уже имеют совместный опыт работы над двумя успешными фильмами Совместный проект Paramount Pictures, SpaceX и НАСА обрёл своего режиссёра.
Inc-news.ru 30 мая в 16:04
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
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Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
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Городовой вчера в 02:01
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при штурме квартиры
Напомним, 1 июня стало известно о штурме квартиры жителя Екатеринбурга, который якобы украл из магазина недалеко от дома 4 рулона обоев.
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Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
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В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
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Никитин поручил главам «дачных районов» усилить борьбу с коронавирусом
Отдельно поручаю Минздраву совместно с руководством районов определить меры по реагированию на сложившуюся обстановку, — заявил Глеб Никитин.
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