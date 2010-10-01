Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%

За первые пять месяцев 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года, составив 226,48 млн т. Среднесуточная добыча в январе—мае зафиксирована на уровне 10,92 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

В мае 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 39,7 млн тонн, что на 15,5% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.
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Россия снижает добычу в рамках соглашения ОПЕК+

Вести.Ru05:39

Почему США проиграли нефтяную гонку? Колонка Евгения Беня

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Добыча нефти и конденсата в России сократилась в мае на 15,6%

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Добыча нефти в РФ за 5 месяцев снизилась на 2,6%, добыча газа уменьшилась на 9,2%

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Интерфакс01:53

Россия сократила добычу нефти и конденсата на 15,6%

News.ru05:32
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В Саратове со дна Волги поднимают затонувший буксир

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МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
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Политика

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Политика

Евросоюз поддержал протесты в США

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
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Политика

Мишустин представил Путину план восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики России.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
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Глюкоза опубликовала фотографию после бани

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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

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По словам государственного деятеля, Соединенные штаты вошли в период «сумятицы».
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В четырех больницах Башкирии требуют анализ на COVID-19

В Башкирии установлены четыре республиканских медучреждения, в которых обязательным требованием при плановой госпитализации является трехдневный отрицательный анализ на COVID-19.
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

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Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
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Кино

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Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
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Трюдо выступил против участия России в саммите G7

Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
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Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50

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Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

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Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при штурме квартиры

Напомним, 1 июня стало известно о штурме квартиры жителя Екатеринбурга, который якобы украл из магазина недалеко от дома 4 рулона обоев.
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В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы

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