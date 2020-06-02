Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Если исключить производство конденсата, добыча нефти в мае составила не более 1175-1178 тыс. тонн в сутки, то есть для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс. тонн или 100-120 тыс. б/с в пересчете с коэффициентом 7,33. Таким образом, Россия исполнила сделку ОПЕК+ примерно на 95%.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Интерфакс09:03

Минэнерго назвало объем добытой в мае нефти в рамках сделки ОПЕК+

Известия09:40

Россия в мае сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

ТАСС10:00

В Минэнерго рассказали о сокращении нефтедобычи в мае в рамках ОПЕК+

Газета.Ru09:29

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

РБК11:23

Поставки нефти на НПЗ снизились за май на 2,5% - ЦДУ ТЭК

Финмаркет09:58

Почему США проиграли нефтяную гонку? Колонка Евгения Беня

ФАНвчера в 03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

REGNUM вчера в 07:45
7
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Политика

Трамп призвал власти Нью-Йорка вводить Нацгвардию

Газета.Ru 13:59
18
Общество

Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com 03:41
381
Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
688
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
18
Авто

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

Вспомните, что однажды произошло с моделью Pathfinder - тут будет то же самое Toyota Land Cruiser Prado нового поколения построят на модульной архитектуре TNGA, которую используют все последние легковушки компании.
MotorPage.Ru вчера в 08:05
176
Футбол

«Зенит» начал тренироваться по группам

Футболисты «Зенита» собрались на клубной базе 2 июня и приступили к подготовке к возобновлению сезона.
Матч ТВ 13:17
Происшествия

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Интерфакс 14:12
247
Гаджеты

Обновление iOS сломало iPhone и iPad

Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
1
Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Общество

Собянин заявил об использовании 50% созданных медицинских мощностей

В Москве во время борьбы с коронавирусом были использованы 50% медицинских мощностей.
Известия 11:50
21
Происшествия

В Воронежской области автомобилист насмерть сбил восьмилетнюю девочку

Воронеж, 2 июня 2020, 21:51 — REGNUM Восьмилетнего ребёнка сбил автомобилист в Воронежской области вечером 2 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.
REGNUM 14:51
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
1,3K
Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
30
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
122
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
574
Авто

Компания BMW официально показала новую 4-ю серию

Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные.
CarsWeek.ru 13:45
1
Культура

На телевидении запустят детский КВН

Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru 08:51
12
Футбол

Малафеев рассказал о причинах конфликта с Дзюбой

ProstoProSport вчера в 07:36
Политика

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
110
Общество

Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
Ведомости 13:53
8
Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
3
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
242
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
164
Политика

Пропавший на Украине десантник задержан в Крыму

Украинский военный задержан в Крыму за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:41
176
Общество

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.
Эхо Москвы 11:18
25
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
3K
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Армия и оружие

Avia.pro: боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА

Во время испытательного применения 27 мая «Пересвет» легко и, практически, мгновенно уничтожил израильский БПЛА в юго-западной части Сирии.
Недвижимость.RU 08:16
30
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное